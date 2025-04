Alcaraz vence Davidovich e vai enfrentar Musetti na final de Monte Carlo

Antes desta edição do torneio monegasco, Alcaraz, de 21 anos, havia perdido a única partida que disputou no Principado: foi contra o americano Sebastian Korda em três sets, na primeira rodada de 2022.

O número 3 da ATP, o espanhol Carlos Alcaraz, se classificou neste sábado (12) para sua primeira final do Masters 1000 de Monte Carlo, após vencer seu compatriota Alejandro Davidovich (nº 42) nas semifinais, em dois sets, 7-6 (7/2) e 6-4), e vai disputar o título contra Lorenzo Musetti (nº 16).

"Tive que ser paciente e acreditar que esse momento voltaria. Às vezes, as pessoas não são pacientes; elas querem que eu chegue à final de todos os torneios. Estou feliz em dar a elas a oportunidade de me verem em uma final novamente", acrescentou Alcaraz, cujo melhor resultado nesta temporada é o título em Roterdã.

Fora devido a lesões em 2023 e 2024, Alcaraz não chegava a uma final de Masters 1000 (o segundo torneio mais importante depois dos quatro Grand Slams) desde seu triunfo em Indian Wells no ano passado.

O espanhol teve que superar a resistência de Davidovich, um dos melhores jogadores do circuito em 2025.

Davidovich acusou o golpe e passou por um momento muito difícil: depois de perder o primeiro game com seu saque, ele salvou seis bolas que significariam uma vantagem quase intransponível de 3 a 0.

No entanto, o sempre combativo Davidovich teve dificuldades para permanecer na partida e levou a disputa para o tie-break, onde Alcaraz usou sua experiência para vencer facilmente por 7 a 2.

Uma das áreas em que Alcaraz precisará melhorar se quiser ter uma chance no domingo é aproveitar ao máximo seus break points, já que ele converteu apenas três de seus 19 contra Davidovich.

"Acho que joguei um bom tênis desde o primeiro ponto", explicou o murciano.

"Tentei aproveitar as oportunidades que ele me deu na partida. Ele salvou muitos break points e match points, mas estou muito feliz comigo mesmo. O mais importante é que estou me sentindo bem fisicamente", concluiu Alcaraz.