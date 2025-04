Senado americano aprova nomeação de candidato de Trump para comandar as Forças Armadas

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira (11) a nomeação do candidato de Donald Trump para o principal cargo militar do país, depois que o presidente destituiu de maneira abrupta o comandante anterior do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.

A administração Trump demitiu vários oficiais de alto escalão como parte de uma reorganização da cúpula militar americana que começou pouco depois da posse do republicano, em janeiro.

Os democratas criticaram duramente as demissões, incluindo a do comandante anterior do Estado-Maior Conjunto, general Charles CQ Brown, e acusam Trump e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, de tentarem garantir que as Forças Armadas sejam dirigidas por pessoas leais ao presidente.

Caine tentou dissipar as preocupações durante uma audiência no Congresso na semana passada, na qual prometeu que prosseguirá "com as tradições e hábitos" de seu juramento de serviço e seu "compromisso como líder imparcial não partidário".

Evitar a politização das Forças Armadas "começa com dar um bom exemplo a partir da cúpula e assegurar que sejamos imparciais e apolíticos, sempre dizendo a verdade perante o poder", acrescentou.