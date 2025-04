Petróleo fecha em alta, frente à pressão dos Estados Unidos sobre o Irã

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (11), depois de uma semana particularmente agitada, impulsionados pela pressão exercida pelos Estados Unidos sobre o Irã, que poderia ter um impacto importante na oferta do ouro negro.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho subiu 2,26%, a 64,76 dólares. Enquanto isso, o americano West Texas Intermediate para entrega em maio avançou 2,38%, a 61,50 dólares.