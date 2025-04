A China anunciou, nesta sexta-feira (11), que aumentará as tarifas sobre os produtos dos Estados Unidos para 125%, aprofundando ainda mais a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Executivo espanhol da Siemens morre ao lado da família em acidente de helicóptero em Nova York

Seis pessoas, entre elas um executivo da Siemens de nacionalidade espanhola e sua família, morreram na quinta-feira (10) em Nova York quando o helicóptero turístico em que viajavam caiu no rio Hudson.

SANTA ELENA:

O que houve com as penitenciárias ao estilo Bukele do presidente Noboa no Equador?

Navios-prisão e imensas penitenciárias semelhantes às do presidente Nayib Bukele em El Salvador. As propostas para fortalecer o sistema prisional do Equador deram notoriedade ao presidente Daniel Noboa, mas a poucos dias do fim de seu mandato, só há atrasos e silêncio.

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

Novos comandantes de Hamas operam em segredo

Depois que Israel matou muitos de seus líderes, o Hamas nomeou novos comandantes para seus principais cargos, mas desta vez mantendo suas identidades em segredo para proteger suas vidas.

-- ÁSIA

CABUL:

Afeganistão executa quatro homens condenados por assassinato

Quatro homens condenados por assassinato foram executados em estádios lotados nesta sexta-feira (11) no Afeganistão, o que eleva para 10 o número de execuções públicas desde o retorno dos talibãs ao poder em 2021, segundo uma contagem da AFP.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

TÓQUIO:

VTubers, divas digitais japonesas tentam conquistar o Ocidente

Em um espaço para show lotado em Hollywood, milhares de fanáticos estão em êxtase. Mas a estrela no palco não exite, ela é uma VTuber, fenômeno virtual criado no Japão para conquistar o mundo.

=== ESPORTES ===

LONDRES:

Mohamed Salah assina novo contrato de dois anos com o Liverpool

O atacante egípcio Mohamed Salah acabou com meses de especulações sobre seu futuro ao assinar nesta sexta-feira (11) um novo contrato de dois anos com o Liverpool, líder da Premier League, o que o levará a completar uma década no clube inglês.

SANTIAGO:

Dois torcedores morrem em tumulto em Santiago e Colo Colo-Fortaleza é cancelado

Duas pessoas morreram na quinta-feira (10) durante um tumulto em que um grupo de torcedores tentou invadir o estádio Monumental do Colo Colo, em Santiago, para assistir à partida contra o Fortaleza, pela Copa Libertadores-2025, informaram as autoridades.

