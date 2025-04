Paciente retira rim de porco transplantado após período recorde de quatro meses

Uma americana que teve um rim de porco transplantado teve que ser operada para retirar o órgão porque seu corpo começou a rejeitá-lo após quatro meses, o que representa um recorde de tempo, anunciou nesta sexta-feira (11) o hospital que realizou o procedimento cirúrgico.

Towana Looney, uma mulher de 53 anos do Alabama, havia sido transplantada no final de abril com um rim de porco geneticamente modificado, uma prática ainda experimental, mas que alimenta esperanças de responder à escassez crônica de órgãos.