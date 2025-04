O que houve com as penitenciárias ao estilo Bukele do presidente Noboa no Equador?

Navios-prisão e imensas penitenciárias semelhantes às do presidente Nayib Bukele em El Salvador. As propostas para fortalecer o sistema prisional do Equador deram notoriedade ao presidente Daniel Noboa, mas a poucos dias do fim de seu mandato, só há atrasos e silêncio.

Cansados da violência do narcotráfico, os equatorianos irão às urnas no domingo para escolher um presidente em um segundo turno acirrado entre Noboa e sua rival de esquerda Luisa González.