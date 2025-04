Netflix contesta na justiça as regras rígidas de transmissão de obras audiovisuais na França

A gigante americana Netflix anunciou, nesta sexta-feira (11), que entrou com um recurso no principal tribunal administrativo da França, o Conselho de Estado, para contestar a chamada "cronologia da mídia", que regula os prazos para a transmissão de um filme após sua estreia nos cinemas da França.

Na França, o prazo está sujeito à participação financeira no mercado audiovisual.

Quanto mais dinheiro uma plataforma contribui para ajudar a produzir filmes, menor é o tempo que leva para distribuir essas obras após seu lançamento nos cinemas.

A Netflix quer reduzir esse período para 12 meses sem aumentar seu financiamento para os filmes franceses, que atualmente chega a 50 milhões de euros por ano (cerca de R$ 330 milhões), ou 4% de sua receita no país.

O recurso apresentado pela Netflix é uma resposta ao decreto de 13 de fevereiro que formalizou o novo acordo de cronologia da mídia assinado no início deste ano, após tensas negociações entre profissionais do cinema e as emissoras (plataformas de streaming, canais de televisão etc).