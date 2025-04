Mercosul ampliará exceções tarifárias diante da guerra comercial de Trump

Trump abalou as regras do comércio global na semana passada ao impor altos impostos às importações de dezenas de seus parceiros, para então reduzir abruptamente essas tarifas na quarta-feira para 10% de forma universal por 90 dias, ao mesmo tempo em que elevou para 125% os impostos sobre os produtos provenientes da China.

Os chanceleres do Mercosul concordaram nesta sexta-feira (11) em ampliar temporariamente o número de produtos nacionais isentos da tarifa externa comum do bloco, em meio a um contexto internacional incerto devido à guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Diante dessa conjuntura internacional "mutável e desafiadora", os ministros das Relações Exteriores do Mercosul "concordaram com a necessidade de ampliar temporariamente a Lista Nacional de Exceções à Tarifa Externa Comum (Letec) de cada Estado Parte para até 50 códigos tarifários", segundo comunicado divulgado após uma reunião em Buenos Aires.

O Mercado Comum do Sul, fundado em 1991 por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, possui uma Letec que varia de 0 a 35% para produtos de fora do bloco, com algumas exceções para cada país. Após a última renovação, em 2021, a Argentina e o Brasil contam com 100 códigos tarifários isentos, o Paraguai com 649 e o Uruguai com 225.

O que foi acordado nesta sexta-feira representa um aumento de 50 códigos tarifários em cada lista nacional.

Ignacio Bartesaghi, diretor do Instituto de Negócios Internacionais da Universidade Católica do Uruguai, considerou "razoável" que o Mercosul opte por essa flexibilização.