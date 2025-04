Líder isolado, Liverpool recebe West Ham pela 32ª rodada da Premier League

Com o contrato de Mohamed Salah renovado até 2027, o Liverpool recebe o West Ham (16º) no domingo, após perder para o Fulham (3-2) na semana passada, sabendo que se conquistar os três pontos ficará ainda mais perto do título da Premier League. Enquanto isso, Chelsea, Manchester City, Newcastle, Nottingham Forest e Aston Villa travam uma batalha para garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Anfield será uma festa no domingo, pelo menos no início da partida, quando os torcedores dos 'Reds' poderão comemorar a renovação do contrato do astro egípcio Salah por mais dois anos. O líder do campeonato inglês sabe que é praticamente campeão, mas quer afastar as acusações de complacência que surgiram após a derrota inesperada para o Fulham, em Londres, na semana passada. O time do técnico Arne Slot viu sua sequência invicta de 26 jogos ser interrompida com uma derrota por 3 a 2 em Craven Cottage. Mas, apesar desse segundo revés na temporada, o Liverpool tem uma confortável vantagem de 11 pontos, faltando sete rodadas, sobre o segundo colocado Arsenal, cuja recente vitória em casa por 3 a 0 sobre o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões fará com que mude suas prioridades para o final da temporada.

Os 'Gunners' de Mikel Arteta recebem o Brentford neste sábado, com os pensamentos voltados para o jogo de volta de quarta-feira no Santiago Bernabéu. A confirmação nesta semana de que a Premier League será um dos dois campeonatos europeus a ter pelo menos cinco representantes na próxima Liga dos Campeões, graças ao forte desempenho de suas equipes em todas as três competições europeias, abriu ainda mais a briga pelas cinco primeiras posições. No momento, além de Liverpool e Arsenal, é o Nottingham Forest (3º), que recebe o Everton no sábado, quem está na melhor posição, com cinco pontos de vantagem sobre o sexto colocado, o Manchester City.

O Forest luta para voltar à principal competição europeia de clubes pela primeira vez desde 1980-1981. O Chelsea, em quarto lugar, tem o mesmo número de pontos que o Newcastle (5º). Mas os 'Magpies', detentores do título da Copa da Liga, disputaram um jogo a menos. Neste fim de semana, os 'Blues' recebem o Ipswich (18º) que chega a Stamford Bridge em uma situação difícil, enquanto o Newcastle joga em casa com o Manchester United, cuja única forma de se classificar para a Liga dos Campeões é vencendo a Liga Europa. O jogo de ida das quartas de final foi disputado na quinta-feira contra o Lyon, na França, com um empate em 2 a 2.

Outro time que jogou internacionalmente durante a semana, o Aston Villa de Unai Emery - derrota por 3 a 1 fora de casa para o PSG - visita o já rebaixado Southampton. Três pontos podem colocar o Villa (7º) na zona da Champions. O City, que abre a rodada neste sábado contra o Crystal Palace, está um ponto atrás do Chelsea e precisa de uma vaga na Liga dos Campeões para salvar uma temporada desastrosa. O time do técnico Pep Guardiola, que venceu a Premier League seis vezes nos últimos sete anos, não fica de fora da Liga dos Campeões desde 2010-11.