Juiz dos EUA autoriza deportação de líder estudantil pró-palestino

Um juizamericano determinou nesta sexta-feira (11) que Mahmoud Khalil, um líder dos protestos estudantis pró-Palestina detido pelo governo de Donald Trump, pode ser deportado, segundo informaram a imprensa local e uma organização de defesa dos direitos civis.

Khalil, estudante da Universidade de Columbia e um dos rostos mais proeminentes do movimento de protesto que eclodiu no ano passado contra a guerra de Israel em Gaza, foi detido e transferido para a Louisiana em março. Ele possui residência legal permanente nos Estados Unidos e é casado com uma cidadã americana.