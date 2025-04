Irã não pode ter arma nuclear, diz Trump na véspera de negociação com Teerã

O Irã não pode ter a arma nuclear, afirmou nesta sexta-feira (11) o presidente Donald Trump, um dia antes do início das negociações entre Washington e Teerã sobre o programa nuclear iraniano, com mediação de Omã.

"Quero que o Irã seja um país maravilhoso, incrível, feliz. Mas eles não podem ter a arma nuclear", disse Trump a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One, poucas horas antes de seu enviado especial, Steve Witkoff, se reunir com o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, em Omã.