Enviado dos EUA chega à Rússia e se reúne com Putin para discutir cessar-fogo e relação

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, chegou à Rússia em meio aos esforços do governo Trump para destravar as negociações de paz sobre a guerra na Ucrânia, paralisadas nas últimas semanas. Ele desembarcou nesta sexta-feira, 11, em São Petersburgo, e o Kremlin confirmou que Witkoff e o presidente russo, Vladimir Putin, se encontraram mais cedo e iniciaram uma reunião para discutir os termos de um possível cessar-fogo, além de propostas para normalizar as relações entre os dois países.

Nas últimas semanas, Donald Trump tem demonstrado frustração com Moscou diante da lentidão nas conversas.