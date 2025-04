Defesa Civil de Gaza afirma que bombardeio israelense mato 10, incluindo sete crianças

A Defesa Civil da Faixa de Gaza afirmou que 10 integrantes da mesma família, incluindo sete menores de idade, morreram em um bombardeio israelense em Khan Yunis, no sul do território palestino, nesta sexta-feira (11).

As vítimas, com idades entre 3 e 58 anos, morreram no bombardeio, que aconteceu por volta das 3h30 (21h30 de Brasília, quinta-feira), declarou à AFP Mahmud Bassal, porta-voz da Defesa Civil.