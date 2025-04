Candidata à Presidência do Equador denuncia mudanças em sua equipe de segurança

A candidata da esquerda à Presidência do Equador, Luisa González, denunciou, nesta sexta-feira (11), que o governo fez mudanças em sua equipe de segurança militar a dois dias do segundo turno neste país abalado pela violência do narcotráfico.

González enfrentará no domingo o presidente Daniel Noboa em uma acirrada disputa presidencial. Na véspera, os dois candidatos encerraram a campanha eleitoral.