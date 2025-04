Bolsonaro é transferido a hospital por 'fortes dores' abdominais

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado a um hospital nesta sexta-feira (11) com "fortes dores" na região abdominal, onde foi esfaqueado em 2018, informou seu partido, o Partido Liberal (PL), ao mesmo tempo em que enfrenta um processo judicial por tentativa de golpe de Estado que pode levá-lo à prisão.

Bolsonaro, de 70 anos, "passou mal" durante uma viagem para um evento do partido pela manhã em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, e foi examinado em um hospital local, informou a assessoria de imprensa do PL à AFP.