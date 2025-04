Bolsas europeias abrem em leve alta

As principais Bolsas europeias operavam em leve alta nesta sexta-feira, uma trégua ao final de uma semana de turbulências devido à guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que provocou a desvalorização do dólar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os investidores na Europa tentam superar uma semana de sobressaltos e esperam "uma rápida flexibilização monetária" por parte do Banco Central Europeu (BCE) em suas próximas reuniões "para contrabalançar os riscos que pesam sobre o crescimento na zona do euro", disse John Plassard, especialista em investimentos da Mirabaud.

"Mas continuam preocupados com as incertezas vinculadas à guerra comercial e ao impacto potencial sobre o crescimento econômico, a inflação e o emprego", explica Ipek Ozkardeskaya, analista do Swissquote Bank.

Há vários dias, os mercados se movimentam ao ritmo dos anúncios de Trump sobre tarifas adicionais e suas mudanças inesperadas.

Na quinta-feira, os mercados europeus se beneficiaram do anúncio feito na véspera pelo presidente americano de que suspenderia parte das tarifas de importação para dezenas de países durante 90 dias.