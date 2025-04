Bogotá completa um ano de racionamento hídrico por mudanças climáticas

Bogotá completa, nesta sexta-feira (11), um ano de racionamento hídrico devido às mudanças climáticas e outras causas, como o desmatamento na Amazônia, uma medida que será suspensa a partir do sábado.

O baixo nível das represas que abastecem a cidade obrigaram a decretação de cortes programados do serviço. Um paradoxo para a capital de um dos países mais chuvosos do mundo, onde cai mais água do céu do que em Londres.