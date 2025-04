Argentina anuncia acordo com o FMI e flexibilização de controle cambial

O governo argentino anunciou nesta sexta-feira (11) que alcançou um acordo de 20 bilhões de dólares (R$ 117,5 bilhões) com o FMI e a flexibilização dos controles cambiais, com um esquema de flutuação administrada para o valor do dólar.

Esse empréstimo, que ainda precisa do aval do conselho do Fundo, permitirá a "recapitalização do Banco Central para ter uma moeda mais saudável e continuar o processo de desinflação", disse o ministro da Economia, Luis Caputo, em coletiva de imprensa.