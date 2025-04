Wall Street fecha com fortes quedas por incertezas comerciais

A bolsa de Nova York terminou com fortes quedas nesta quinta-feira (10), pressionada pelo temor de uma escalada na guerra comercial entre Pequim e Washington e pela incerteza após a decisão do presidente Donald Trump de pausar algumas tarifas.

Às tarifas iniciais de 125% sobre produtos "made in China", os EUA adicionaram mais 20% no contexto da luta contra o tráfico de fentanil, um opioide sintético que causa estragos nos Estados Unidos.

"Ontem foi um dia bastante extraordinário e, com esse tipo de movimento, não é realmente surpreendente que o mercado devolva parte dos ganhos", disse à AFP Tom Cahill, analista da Ventura Wealth Management.

De fato, o índice de volatilidade VIX, apelidado de "índice do medo", disparou mais de 50% durante a sessão, antes de recuperar o fôlego.

Os investidores continuam especialmente nervosos com os desdobramentos da guerra comercial iniciada pelo presidente americano.

Após esses anúncios, o índice Nasdaq chegou a cair mais de 7% e o S&P 500 recuou 6%, antes de atenuar um pouco as perdas.

Segundo o índice de preços ao consumidor (CPI), publicado antes da abertura de Wall Street, os preços caíram ligeiramente em março nos Estados Unidos, devido em particular à forte queda no preço do petróleo.

Quanto aos indicadores, "a boa notícia do dia é que a inflação foi menor do que o esperado", destacou o analista.

"O fato de que tudo pode mudar num instante com algo tão simples quanto um tuíte ou um anúncio do governo... foi totalmente inesperado", disse Cahill.

No mercado de renda fixa, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a dez anos subiu para 4,41%, frente aos 4,33% do fechamento da véspera. Na noite de terça-feira, havia atingido 4,51%.

Trump admitiu na quarta-feira que estava acompanhando de perto a queda no mercado de títulos do governo antes de decidir pausar as tarifas.

No restante da bolsa, a siderúrgica U.S. Steel caiu 9,46% após comentários de Trump que reafirmaram suas reticências em considerar a venda da empresa para sua rival japonesa Nippon Steel.