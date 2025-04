Trump aliviará cruzada migratória para dar mão de obra a agricultores e hoteleiros

"Sairão e retornarão como trabalhadores legais" aos Estados Unidos, disse o presidente Donald Trump sobre alguns imigrantes em situação irregular empregados na agricultura e hotelaria, dois setores preocupados com uma possível escassez de mão de obra.

O republicano lidera uma cruzada contra a imigração ilegal, classificando como "criminosos" os imigrantes por terem entrado no país de forma irregular com o objetivo de, segundo ele, realizar "uma invasão".

Em seu retorno ao poder em janeiro, Trump eliminou o aplicativo de celular CBP One introduzido pelo governo de seu antecessor, o democrata Joe Biden, para que os migrantes pudessem agendar um horário em um porto de entrada e ingressar legalmente no país.

Mais de 900 mil pessoas utilizaram o aplicativo, de acordo com dados oficiais. A administração de Trump, porém, o substituiu pelo CBP Home, que incentiva a autoexpulsão dos imigrantes.

"Vamos trabalhar com as pessoas para que, se deixarem o país de forma adequada e retornarem ao seu país, trabalhemos com elas desde o início para tentar que retornem legalmente", assegurou Trump durante uma reunião de seu gabinete.