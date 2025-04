Abalados após derrotas na Champions, Bayern e Dortmund duelam pela 29ª rodada da Bundesliga

Líder da Bundesliga, o clube bávaro parece pronto para se reencontrar com a glória nacional após um ano em branco, no qual o Bayer Leverkusen surgiu como seu novo rival. Enquanto isso, o Borussia Dortmund chegou à final da Liga dos Campeões em 2024, mas sua campanha na Bundesliga continua irregular desde o final da temporada de 2023, quando o título escapou por entre seus dedos na última rodada.

Bayern de Munique-Borussia Dortmund, o 'Klassiker' do futebol alemão, é uma das partidas mais importantes do futebol europeu. Porém, nesta 29ª rodada da Bundesliga, eles chegam separados por uma enorme diferença de pontos na classificação e com o moral baixo devido às derrotas na Liga dos Campeões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quando a bola rolar na Allianz Arena no sábado, haverá uma distância de 27 pontos entre Bayern e Dortmund, o que inevitavelmente torna o duelo menos atraente... ainda mais considerando que ambos estarão com as mentes focadas no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Bayern de Munique visitará a Inter de Milão na quarta-feira, abalado após a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida, enquanto o Borussia Dortmund espera um milagre na terça-feira diante de sua "Muralha Amarela" no Westfalenstadion para reverter a dura goleada de 4 a 0 sofrida em Barcelona.

Mas, embora o 'Klassiker' tenha um sabor mais insosso do que o normal, a briga por vagas europeias manterá a emoção do fim de semana.

O RB Leipzig (5º, 45 pontos) abrirá a rodada na sexta-feira em Wolfsburg (12º) com a oportunidade de entrar provisoriamente no 'Top 4'. O Mainz (4º, 46 pts) vai enfrentar no sábado o Hoffenheim (14º) e o Eintracht Frankfurt (3º, 48 pts) receberá o Heidenheim (16º) no domingo, com o objetivo de permanecer na zona de classificação para a Liga dos Campeões.