Delicada operação de restauração de navio de guerra sueco que afundou há 4 séculos

"Instalamos uma parte, um suporte, necessário porque o navio precisa de um melhor apoio. O anterior, de 1961 (quando foi reflutuado), não é o suficiente", disse à AFP Peter Rydebjörk, chefe do projeto, enquanto mostrava a nova estrutura ao redor do navio.

O projeto de restauração do navio sueco 'Vasa', o orgulho da Marinha que afundou há quatro séculos, 15 minutos após sua viagem inaugural, atingiu um estágio crucial com a instalação de uma estrutura metálica para reforçar o casco.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O navio, símbolo do auge sueco no começo do século XVII, só realizou um breve trajeto de 15 minutos no dia de sua viagem inaugural em 1628. E então, devido a uma falha de projeto, ele virou e afundou ao longo de Estocolmo.

Durante mais de três séculos, o navio permaneceu protegido na lama e na água sem sal do Báltico, até ser levado à superfície em 1961 em uma operação delicada.

Desde então, o 'Vasa' está exposto em um dos museus mais populares de Estocolmo.

No entanto, a sua conservação é complexa já que a madeira encolhe com o passar dos anos. Ele também tem uma leve inclinação para o lado de bombordo.