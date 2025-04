Ucrânia anuncia prisão de dois chineses que lutaram ao lado de forças russas

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, anunciou nesta terça-feira (8) que suas tropas capturaram dois chineses que lutavam ao lado das forças russas e pediu explicações ao governo de Pequim.

"Nossos militares capturaram dois cidadãos chineses que lutaram no Exército russo. Isto ocorreu no território ucraniano, na região de Donetsk. Estamos com os documentos destes prisioneiros, cartões bancários e dados pessoais", afirmou Zelensky nas redes sociais, onde também publicou um vídeo em que era possível ver os dois supostos detidos chineses.