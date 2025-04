Trump anuncia negociações diretas com Irã sobre programa nuclear

O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos iniciaram conversações diretas com o Irã sobre seu programa nuclear, mas Teerã classificou as negociações como "indiretas", antes do primeiro encontro entre representantes dos dois países no sábado em Omã.

O anúncio surpreendente aconteceu durante uma reunião na segunda-feira (7) entre Trump e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no Salão Oval da Casa Branca.