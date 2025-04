Taiwan acusa China de usar IA para gerar 'mensagens controversas'

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde o início do ano, o NSB identificou mais de 510.000 "mensagens polêmicas", em comparação com 442.652 no primeiro trimestre de 2024.

As mensagens foram postadas principalmente no Facebook, TikTok, X e fóruns digitais.

A agência de inteligência disse que também detectou 3.600 contas suspeitas no Facebook e no TikTok.

As mensagens se referem principalmente às declarações do presidente taiwanês Lai Ching-te sobre segurança nacional ou às patrulhas de prontidão de combate das forças armadas chinesas.