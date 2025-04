Netanyahu diz aceitar acordo nuclear com Irã só com destruição de instalações pelos EUA

Após sua segunda visita aos Estados Unidos em dois meses, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que um acordo nuclear com o Irã só seria aceitável se incluísse a "explosão de todas as instalações nucleares" e o "desmonte de todo o equipamento sob supervisão americana, com execução americana".

"Estamos de acordo que o Irã não deve ter armas nucleares. Isso pode ser alcançado por meio de um acordo, mas somente se for um acordo no estilo da Líbia", disse Netanyahu. "A segunda opção é que isso não aconteça, que eles apenas atrasem as negociações, e então a opção passa a ser militar. Todos entendem isso", acrescentou, sugerindo que, sem medidas radicais, um conflito seria inevitável.