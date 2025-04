Negociações com os EUA são uma necessidade para o Irã

Donald Trump surpreendeu ao anunciar negociações "diretas" no sábado com o Irã sobre o programa nuclear do país, após ter ameaçado bombardear a República Islâmica, que a princípio se mostrou relutante, mas acabou aceitando as conversas, embora com um intermediário. O que o Irã quer dos Estados Unidos?

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A prioridade para Teerã é conseguir o levantamento das sanções que sufocam sua economia. Em 2015, o Irã concluiu, após 20 meses de negociações, um acordo com as grandes potências, entre elas os Estados Unidos, para regulamentar suas atividades nucleares. Em troca, o texto previa o retorno dos investimentos ocidentais ao Irã. Isso deu aos iranianos grandes esperanças de ver seu país sair do isolamento e abriu perspectivas promissoras para a economia. No entanto, em 2018, Donald Trump retirou seu país do acordo e voltou a impor duras sanções, das quais a economia iraniana nunca se recuperou.

De acordo com a taxa de câmbio informal, o valor do rial, a moeda oficial do Irã, frente ao dólar se dividiu por sete desde então, alimentando uma hiperinflação e um desemprego que empobrecem a população. "Se o Irã conseguir romper as correntes das sanções, poderá alcançar um crescimento econômico considerável", indica à AFP, desde Teerã, o acadêmico Fayyad Zahed, especialista em relações internacionais. Além de suas reservas de hidrocarbonetos, que estão entre as maiores do mundo, o Irã é um enorme mercado emergente com 86 milhões de habitantes, uma população jovem (média de 32 anos) e qualificada.

Por que negociar agora? O Irã parece ter saído enfraquecido após o ataque do movimento palestino Hamas em 7 de outubro contra Israel. No Líbano, o Hezbollah, que conta com o apoio militar de Teerã, também se enfraqueceu devido à guerra contra Israel em apoio aos palestinos.

Na Síria, seu aliado Bashar al Assad foi deposto, enquanto no Iêmen os rebeldes huthis sofreram recentemente bombardeios dos Estados Unidos. "O Irã [já] não dispõe de nenhuma carta eficaz e sofre as consequências" das convulsões na região, considera Fayyad Zahed, em referência ao chamado "eixo da resistência". Durante muito tempo, as autoridades iranianas consideraram essa aliança informal de grupos armados contrários a Israel como um escudo.