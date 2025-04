Manga, lendário goleiro do Botafogo e da Seleção, morre aos 87 anos

"É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 88 anos (...) um dos maiores goleiros da história do futebol mundial", publicou o clube carioca na rede social X.

O ex-goleiro Manga, titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, que brilhou pelo Nacional do Uruguai e ficou conhecido por jogar sem luvas, morreu nesta terça-feira (8) aos 87 anos no Rio de Janeiro, anunciou o Botafogo, um dos clubes que ele defendeu ao longo da carreira.

Nascido em 1937 em Recife, Manga iniciou sua carreira no Sport. No entanto, foi no Botafogo que ele se tornou uma lenda, sendo o quarto jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube, com 442 jogos entre 1959 e 1968.

Ele foi quatro vezes campeão carioca (1961, 1962, 1967 e 1968) e três vezes do Torneio Rio-São Paulo (1962, 1964 e 1966).

Suas atuações pelo time alvinegro o levaram à Seleção Brasileira, pela qual disputou a Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, onde o Brasil acabou sendo eliminado na primeira fase.