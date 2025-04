Inter de Milão vence Bayern (2-1) em Munique na ida das quartas da Champions

O argentino Lautaro Martínez abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo (38') e o veterano Thomas Müller empatou na reta final da partida (85). Mas Davide Frattesi marcou o gol da vitória do time italiano três minutos depois (88'), deixando a Inter mais perto de sua segunda semifinal da Liga dos Campeões nas últimas três edições. Em 2023, o clube de Milão foi derrotado na final pelo Manchester City.

A Inter de Milão venceu em sua visita ao Bayern de Munique nesta terça-feira (8) por 2 a 1, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, um resultado que deixa os 'nerazzurri' com uma vantagem para o duelo de volta na Itália, na próxima quarta-feira.

Embora os bávaros tenham começado a partida dominando e cercando a meta do goleiro suíço Yann Sommer, o argentino Lautaro Martínez silenciou a Allianz Arena com um belo chute na reta final do primeiro tempo (37') com a parte externa do pé direito que deixou Jonas Urbig sem reação.

O Bayern de Munique, que sonha em disputar a final em casa no dia 31 de maio, está atualmente prejudicado por lesões de jogadores importantes como Jamal Musiala, Manuel Neuer e Kingsley Coman.

Apesar disso, o time comandado pelo técnico Vincent Kompany partiu em busca do gol nos minutos iniciais. A chance mais clara foi do atacante inglês Harry Kane.

Apesar da pressão, os bávaros esbarravam ora nas luvas de Sommer, ex-goleiro do Bayern, ora na trave, como aconteceu com o atacante inglês numa das chances mais claras do jogo (25').