Expansão militar da China é 'assombrosa', afirma secretário-geral da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona os outros membros da aliança atlântica - principalmente os europeus - para que aumentem seus gastos militares.

Também deseja que os aliados da região Ásia-Pacífico reforcem suas capacidades militares diante da China e da Coreia do Norte.

"Os Estados Unidos querem cada vez mais que a Otan se envolva mais (na região). Não no sentido do artigo 5, e sim no sentido de projetar poder, de apoio mútuo dentro da Otan", declarou Rutte.

O artigo 5 da Otan estabelece que se um país membro é atacado, os demais consideram como um ataque contra todos e respondem em consequência.