EUA ordenam que imigrantes com permissão de residência temporária deixem o país

O governo dos Estados Unidos enviou avisos aos imigrantes com permissão de residência temporária para que deixem o país, se não quiserem ser expulsos, informou à AFP um porta-voz do Departamento de Segurança Interna (DHS).

Segundo a imprensa americana, as notificações foram enviadas aos beneficiários do aplicativo móvel CBP One, criado pelo governo anterior para que os imigrantes pudessem agendar entrevistas e entrar legalmente no país. Donald Trump encerrou essa via legal de entrada e seu governo substituiu o CBP One pelo CBP Home, para que os imigrantes possam deixar o país por conta própria.