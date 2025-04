Dez mortos, entre eles duas crianças, em acidente de ônibus em Minas

O motorista do ônibus, que transportava 45 passageiros, teria perdido o controle do veículo durante a madrugada, perto de Araguari, informaram os bombeiros nas redes sociais.

Dez pessoas morreram, entre elas duas crianças, e 18 foram hospitalizadas após um acidente de ônibus no interior de Minas Gerais, informaram as autoridades nesta terça-feira (8).

Em fevereiro, 12 universitários morreram em um acidente entre um ônibus e um caminhão no estado de São Paulo.

Acidentes de trânsito envolvendo ônibus são frequentes no Brasil.

Em dezembro do ano passado, 41 pessoas morreram em outro acidente com um ônibus em Minas Gerais, o pior nas rodovias federais do país desde 2007.

