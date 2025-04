Coreia do Sul anuncia pacote bilionário de ajuda à indústria automotiva

A Coreia do Sul anunciou nesta quarta-feira (9, data local) um pacote de ajuda de emergência de 2 bilhões de dólares (R$ 11,9 bilhões) para sua indústria automotiva, após advertir que as tarifas do presidente americano Donald Trump podem ser um "golpe importante".

"Dado que os automóveis e as peças para carros são as principais exportações sul-coreanas aos Estados Unidos, a decisão de impor taxas de 25% sobre esses bens poderia significar um golpe importante para nossa indústria automotiva", disse o governo em comunicado.