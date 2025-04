Alemanha mais perto de acordo para formar governo

Desde que ganhou as eleições legislativas em 23 de fevereiro, o bloco conservador CDU/CSU de Friedrich Merz mantém conversas com o Partido Social-Democrata (SPD) do chefe de governo Olaf Scholz, para formar um novo Executivo antes do final de abril ou início de maio.

Os conservadores do futuro chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, estão perto de um acordo com a centro-esquerda para formar um governo de coalizão, indicaram nesta terça-feira (8) alguns participantes das conversações, apontando para uma possível conclusão nesta semana.

As negociações, cheias de detalhes, tentam estabelecer um plano de ação para os próximos quatro anos e podem durar meses.

Mas os protagonistas querem avançar o quanto antes diante do contexto internacional, com o presidente americano, Donald Trump, virando as relações em matéria de segurança e comércio mundial de cabeça para baixo, e internamente, com o contínuo aumento nas pesquisas do partido de ultradireita alemão AfD.

"Estamos avançando bem no geral, conseguimos superar muitos obstáculos", declarou nesta terça o deputado Thorsten Frei, peso pesado da CDU.

Uma negociadora do SPD, Manuela Schwesig, chefe do governo da região Mecklemburg-Pomerânia Ocidental, disse esperar que ele possa ser "concluído no final dessa semana".