Trump ameaça impor tarifa adicional de 50% à China a partir de 9 de abril

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira (7) aumentar ainda mais as tarifas dos Estados Unidos sobre os produtos chineses em mais 50% a partir de 9 de abril se Pequim continuar com suas represálias tarifárias.

"Além disso, todas as negociações com a China sobre suas reuniões solicitadas serão suspensas", ele alertou. Por outro lado, ele garantiu que "as negociações com outros países que também solicitaram reuniões começarão imediatamente".