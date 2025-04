Palestinos na Cisjordânia e em Jerusalém fazem greve para exigir o fim da guerra em Gaza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Muitas ruas estão desertas. As lojas estão fechadas, assim como as escolas e a maioria das administrações públicas na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.

Uma coalizão de vários movimentos políticos palestinos — incluindo as principais facções rivais, Fatah e Hamas — havia convocado uma greve no dia anterior para "acabar com o genocídio e o massacre infligidos ao nosso povo".

Pediu uma greve "em todos os territórios palestinos ocupados, nos campos de refugiados (...) e entre aqueles que apoiam a nossa causa".

Em Ramallah, sede da Autoridade Palestina na Cisjordânia ocupada, os prédios públicos permaneceram fechados, de acordo com um jornalista da AFP.