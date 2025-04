Matematicamente rebaixado, Southampton demite técnico Ivan Juric

O Sothampton anunciou a demissão do técnico Ivan Juric nesta segunda-feira (7), um dia depois da confirmação do rebaixamento da equipe para a segunda divisão do Campeonato Inglês, com sete rodadas de antecedência.

Até o fim da temporada, Simon Rusk, assistente de Juric, ocupará o cargo interinamente, com Adam Lallana, ex-jogador de Liverpool e Brighton, como auxiliar.