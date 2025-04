Lautaro Martínez é multado pela federação italiana por blasfêmia

O atacante argentino Lautaro Martínez, capitão da Inter de Milão, foi multado por blasfemar ao final da partida contra a Juventus no dia 16 de fevereiro, anunciou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) nesta segunda-feira (7).

Em comunicado, a FIGC lembrou que pronunciar palavras ofensivas é uma violação do artigo 37 do Código de Justiça Desportiva da Federação Italiana, punível com um jogo de suspensão.

A multa imposta a Martínez foi de 5 mil euros (R$ 31,8 mil pela cotação atual), depois de um acordo entre as duas partes.

Em um primeiro momento, o jogador negou ter proferido qualquer insulto de caráter religioso depois da derrota da Inter diante da Juventus (1 a 0) pela 25ª rodada do Campeonato Italiano.

"Nunca disse essas palavras. Tento ensinar respeito aos meus filhos, este caso me incomoda muito", disse Martínez em fevereiro.