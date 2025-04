Juiz do Supremo argentino nomeado por decreto por Milei renuncia

Um juiz nomeado para a Corte Suprema da Argentina por decreto do presidente Javier Milei renunciou nesta segunda-feira (7) a seu cargo depois de 40 dias, após a rejeição de sua candidatura no Senado na semana passada.

Milei havia promovido Manuel García-Mansilla, junto com o juiz federal Ariel Lijo, para completar as cadeiras vacantes no máximo tribunal de cinco membros após a saída de dois magistrados. Ambas as candidaturas requeriam a aprovação do Senado argentino por maioria qualificada.