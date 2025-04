Israel muda versão após vídeo de ataque a médicos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Um militar israelense, falando no sábado, 5, à noite sob condição de anonimato, disse que o relato anterior estava "equivocado".

A filmagem mostra as equipes do Crescente Vermelho Palestino e da Defesa Civil dirigindo lentamente com as luzes de seus veículos de emergência piscando e logotipos visíveis, enquanto ajudavam uma ambulância que havia sido atacada anteriormente. No vídeo, as equipes não pareciam estar agindo de forma incomum ou ameaçadora quando três médicos aparecem e vão em direção à ambulância atingida.

Seus veículos imediatamente ficam sob uma saraivada de tiros, que dura mais de cinco minutos, com breves pausas. O dono do celular responsável pela filmagem pode ser ouvido rezando. "Perdoe-me, mãe. Este é o caminho que escolhi, mãe, para ajudar as pessoas," ele chora, com voz fraca.