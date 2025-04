Ataque israelense deixa dois mortos no sul do Líbano

Duas pessoas forma mortas neste domingo (6) em um ataque israelense no sul do Líbano, segundo o Ministério da Saúde, enquanto o Exército israelense anunciou que tinha como alvo dois membros do Hezbollah.

Os militares israelenses declararam, por sua vez, que uma de suas aeronaves havia atingido "dois terroristas do Hezbollah que operavam em um veículo de engenharia na área de Zibqin".

Ambos foram mortos "enquanto tentavam reconstruir a infraestrutura terrorista do Hezbollah", de acordo com o Exército.

Apesar de um cessar-fogo em 27 de novembro com o movimento xiita libanês, Israel continua realizando ataques no Líbano e mantém tropas em vários locais no sul do país.

No sábado, a enviada adjunta dos Estados Unido para o Oriente Médio, Morgan Ortagus, discutiu a situação no sul do Líbano com autoridades libanesas em Beirute.