Thomas Müller anuncia sua saída do Bayern de Munique após 25 anos no clube

O alemão Thomas Müller, duas vezes campeão da Champions League (2013 e 2020), anunciou neste sábado (5) a sua saída no final da temporada do Bayern Munique, clube em que começou sua trajetória na equipe juvenil em 2000. Em mensagem divulgada em suas redes sociais em forma de carta enviada aos torcedores do Bayern, Thomas Müller, de 35 anos e campeão mundial em 2014 pela Alemanha, explica que gostaria de ter passado mais uma temporada no clube de seu coração, mas que a diretoria decidiu não lhe oferecer um novo contrato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Embora isso não corresponda aos meus desejos pessoais, é importante que o clube siga as suas convicções", acrescentou Müller, que se profissionalizou no Bayern no dia 1º de julho de 2009 e é o jogador com mais partidas disputadas na história do clube bávaro (743 e 247 gols marcados). "O Bayern celebrará a sua magnífica carreira com um jogo de despedida", explicou o clube num comunicado publicado poucos minutos após o anúncio do jogador. Thomas Müller jogará suas últimas partidas pelo Bayern nos Estados Unidos, de 15 de junho a 13 de julho, no Mundial de Clubes, informou o clube. O atacante nascido em Weilheim, cerca de trinta quilômetros ao sul de Munique, não especificou se pretende continuar a carreira em outro time.

Thomas Müller é um dos jogadores mais vitorosos da história do futebol alemão, com duas Ligas dos Campeões, uma Copa do Mundo, 12 Bundesligas, seis Copas da Alemanha, duas Supercopas Europeias e dois Mundiais de Clubes. Ele jogou a primeira de suas 131 partidas pela seleção alemã no dia 3 de março de 2010, na Allianz Arena, em Munique, um amistoso contra a Argentina em que perdeu por 1 a 0. Sua última aparição na 'Mannschaft' remonta às quartas de final da Euro-2024, com uma derrota para a Espanha, em Stuttgart. Algumas semanas depois, ele anunciou sua aposentadoria da seleção.