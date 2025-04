Setor marítimo tem semana decisiva para reduzir emissões de gases poluentes

Os países da Organização Marítima Internacional (IMO, na sigla em inglês) se reunirão em Londres a partir da próxima segunda-feira (7) com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GHG) do transporte marítimo, embora o consenso ainda pareça distante. Os membros da IMO se comprometeram a adotar medidas até o final deste ano para alcançar gradualmente a neutralidade de carbono até 2050, com uma redução de 40% até 2030, em comparação com 2008, e 80% até 2040.

O desafio é considerável, pois o transporte marítimo é responsável por cerca de 3% das emissões globais de gases de efeito estufa, de acordo com a IMO. No entanto, as diferenças entre os países continuam profundas. A reunião que começa na segunda-feira, o chamado Comitê de Proteção do Ambiente Marinho (MEPC-83), tem como objetivo chegar a um acordo até sexta-feira. A posição dos Estados Unidos é uma incógnita porque o país ainda não se posicionou sobre a questão desde que o governo republicano de Donald Trump chegou ao poder.

"É difícil dizer o que acontecerá na próxima semana", disse à AFP Fanny Pointet, da Federação Europeia de Transporte e Meio Ambiente, observando que as posições estão divididas em três grupos. O primeiro, liderado pelos Estados insulares do Pacífico e do Caribe e acompanhada por outros países, como o Reino Unido, exige um sistema de imposto sobre o carbono, seguindo o princípio do "quem contamina, paga" aplicado aos navios. As receitas desse imposto seriam então redistribuídas em benefício dos países mais vulneráveis à mudança climática para financiar sua transição energética.

- "Uma realidade assustadora" - "A mudança climática é uma realidade assustadora e vivida por meu país", diz Albon Ishoda, embaixador das Ilhas Marshall na IMO. Um segundo grupo de cerca de 15 países, incluindo o Brasil e a China, se opõe fortemente a esse imposto.

De acordo com o grupo, isso aumentaria as desigualdades entre os países e colocaria em risco a segurança alimentar ao aumentar o custo do transporte de commodities básicas, como óleo de palma, cereais e milho. Inicialmente a favor do imposto sobre o carbono proposto pelo primeiro grupo, a União Europeia (UE) está propondo uma terceira via, na forma de um compromisso, com a criação de um mercado global de créditos de carbono que se aproxime da legislação existente da própria UE. O grupo de pesquisa sobre transporte marítimo e oceanos da University College London acredita, no entanto, que esse sistema "pode levar a condições injustas de concorrência", favorecendo países "com políticas industriais e auxílios estatais", especialmente a China.