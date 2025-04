Quinto líder do maior cartel da Colômbia é morto em operação

O quinto líder do Clã do Golfo, o maior cartel de drogas da Colômbia, foi morto em uma operação entre a polícia nacional e a Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA), disse o presidente Gustavo Petro neste sábado (5). O presidente, que tentou, sem sucesso, negociar o desarmamento com a organização, decretou um cessar-fogo unilateral em janeiro de 2023, mas o suspendeu depois que o grupo disparou contra as forças de segurança no nordeste do país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Em operações conjuntas com a DEA e a Polícia Nacional, o quinto líder do Clã do Golfo (...) e quinto na linha de comando foi morto", disse Petro por meio da rede social X, identificando-o como José Demoya, conhecido como "Chirimoya". Ele acrescentou que "as prioridades do Clã são o tráfico de drogas, o tráfico de migrantes no Darien (a selva que liga ao Panamá), que já é muito pequeno, e a extorsão generalizada no Caribe colombiano". Isso poderia levar a uma retaliação do Clã do Golfo, que também se dedica à mineração ilegal e é o grupo fora da lei que mais cresceu em termos de membros durante o governo de Petro, que começou em agosto de 2022. O presidente também divulgou um vídeo da organização, que durante anos se autodenominou Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) e recentemente adotou o nome de Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), no qual ele disse que Demoya aparece.