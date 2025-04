Milhares de pessoas manifestam apoio a presidente destituído Yoon em Seul

Na sexta-feira, o Tribunal Constitucional da Coreia do Sul validou o impeachment de Yoon por tentar perturbar a ordem civil em 3 de dezembro.

Milhares de pessoas se manifestaram neste sábado (5) em Seul, capital da Coreia do Sul, para apoiar o presidente deposto Yoon Suk Yeol, oficialmente destituído de seu cargo na véspera por ter imposto brevemente uma lei marcial em dezembro que mergulhou o país em uma crise.

Um dos manifestantes, Yang Joo-young, de 26 anos, disse que a decisão do tribunal "destruiu a democracia livre" do país.

"O processo de impeachment é inválido!", "Cancelem as eleições antecipadas!", entoavam.

Os partidários do presidente deposto enfrentaram a chuva e saíram às ruas.

"Falando como alguém entre 20 e 30 anos, estou profundamente preocupado com o futuro", acrescentou.

Ao declarar a lei marcial em dezembro, Yoon justificou a medida com base na ameaça representada pela Coreia do Norte, seu vizinho beligerante com armas nucleares, e na presença de elementos antiestatais na Assembleia Nacional.

O tribunal, no entanto, decidiu que as ações de Yoon representavam uma "grave ameaça" à estabilidade do país.