Líder da Coreia do Norte dispara rifle de precisão em visita a soldados

O líder norte-coreano Kim Jong Un testou um novo rifle de precisão durante uma visita para inspecionar soldados das forças especiais, informou a imprensa estatal neste sábado (5).

As unidades que ele visitou estão entre os milhares de militares que Pyongyang enviou à Rússia para apoiar a guerra contra a Ucrânia, de acordo com a agência de espionagem da Coreia do Sul.