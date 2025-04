Arsenal empata com Everton e se distancia do título do Inglês antes de receber Real Madrid na Champions

A equipe londrina vê as suas chances de conquistar o primeiro título da liga em 21 anos se evaporarem gradualmente e o caminho parece cada vez mais aberto para o Liverpool, líder com 73 pontos antes de seu jogo desta 31ª rodada da Premier League, 11 a mais que o Arsenal.

Seja como for, a equipe do técnico Mikel Arteta não sai mais fortalecida deste empate antes de receber o campeão europeu em Londres.

Os 'Reds' podem conquistar o título ainda antes da chegada de maio. E em parte poderão agradecer ao seu eterno rival Everton, que ficou atrás neste sábado no primeiro tempo, mas que empatou na volta do vestiário.

"Estou muito insatisfeito, principalmente com o resultado", declarou Arteta, que colocou em campo uma equipe com diversas novidades, a começar pela presença do polonês Jakub Kiwior no miolo da zaga para cobrir o desfalque por lesão do brasileiro Gabriel Magalhães. Além disso, o treinador basco decidiu poupar alguns dos seus habituais titulares.

Nesse contexto, o Arsenal não fez o seu melhor jogo, mas conseguiu acertar numa das primeiras oportunidades, um contra-ataque puxado por Raheem Sterling e finalizado por Leandro Trossard com um chute cruzado de pé esquerdo de dentro da área (34').

Inofensivo antes do intervalo, o Everton empatou no início do segundo tempo com um pênalti, que havia sido cometido pelo jovem lateral Myles Lewis-Skelly sobre Jack Harrison (47'). Iliman Ndiaye cobrou com tranquilidade e enganou o goleiro espanhol David Raya (50').