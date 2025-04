Trump publica vídeo que mostra suposto ataque letal a rebeldes no Iêmen

O presidente Donald Trump publicou nesta sexta-feira um vídeo que supostamente mostra dezenas de rebeldes huthis do Iêmen mortos em um ataque dos Estados Unidos, acompanhado do comentário "Ops!".

"Esses huthis se reuniram para receber instruções sobre um ataque", diz Trump na publicação. As pessoas que aparecem nas imagens são vistas sob uma mira. Segundo depois, aparece um clarão.

A gravação passa para um plano mais aberto, que mostra veículos estacionados e uma coluna de fumaça. A câmera volta a se aproximar e exibe uma cratera.

"Ops! Não haverá um ataque desses huthis", diz Trump. "Não voltarão a afundar nossos navios!"

As forças americanas realizaram bombardeios em massa no Iêmen nas últimas semanas, em resposta aos ataques desse grupo rebelde apoiado pelo Irã no Mar Vermelho, uma rota comercial marítima vital.