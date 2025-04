Tarifas alfandegárias vão causar mais inflação e menor crescimento (Fed)

As tarifas alfandegárias introduzidas pelo presidente americano, Donald Trump, aumentarão o risco de maior desemprego e provavelmente vão causar uma inflação maior e uma desaceleração do crescimento, declarou, nesta sexta-feira (4), o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.

"Agora está ficando claro que os aumentos de tarifas serão significativamente maiores do que se esperava", disse Powell durante um evento na Virgínia.