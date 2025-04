Sean 'Diddy' Combs enfrenta mais acusações antes de seu julgamento

As novas acusações, relacionadas a uma mulher identificada pelos procuradores apenas como "Vítima-2", poderiam levar a mais tempo de prisão caso ele seja declarado culpado.

A promotoria americana adicionou mais duas novas acusações, uma de tráfico sexual e outra de transporte para prática de prostituição, contra o rapper Sean "Diddy" Combs, que será julgado em maio, segundo uma denúncia do grande júri divulgada nesta sexta-feira (4).

A promotoria solicitou a presença de Diddy em 25 de abril, sua última audiência preliminar antes do julgamento que começará em maio.

O magnata do hip hop, de 55 anos, é acusado de abuso sexual e de obrigar as vítimas a participar de festas sexuais com drogas mediante ameaças e violência. Ele obrigava seus funcionários a trabalhar longas horas e exigia seu silêncio.

Até agora, ele negou todas as acusações, alegando que as relações foram consensuais.

O tão esperado julgamento começará com a seleção do júri em 5 de maio, e espera-se que os argumentos iniciais sejam apresentados em 12 de maio.